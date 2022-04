Väinö Liukkonen, 90, selvisi koronasta, mutta Helka-vaimo ei – urheilullinen huumorimies haluaa lähteä "saappaat jalassa", kun se hetki koittaa

Miehellä on edelleen huumorintaju tallella, vaikka pitkään elämään on mahtunut sekä tyyntä että myrskyä.

– Ei tarvinnut riidellä oikeastaan koskaan. Kyllä me tulimme toimeen. Voi luoja, että niitä on semmoisiakin, että ne toisia muksii. Ne on sitten tyhmiä kavereita.