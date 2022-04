Naumaset ovat kairanneet yli tuhat reikää kotijärvensä jäähän – yhteinen harrastus olikin ilmastotutkimuksen urotyö, jonka presidentti palkitsi mitalilla

Kaksi miestä kävelee lapio, kaira ja mittatikku olallaan Kyyveden selkää kohden. Noin 100 metriä rannasta he pysähtyvät, laskevat työvälineet lumeen ja alkavat tottuneesti hommiin. Ensin mitataan lumenpaksuus, tänään se on noin 9 senttimetriä.

Sitten lapioidaan lumikerros pois ja annetaan kairan tehdä tehtävänsä. Kaksikon liikkeistä näkee, että tätä hommaa on tehty yhdessä ennenkin. Kaikki toimii kuin rasvattu koneisto ja työnjako on selvä: isä hoitaa mittauksen ja kirjauksen, poika kairaa.

Kertaakaan näiden vuosien aikana mittaukset eivät ole jääneet tekemättä eivätkä tulokset ilmoittamatta. Jos Kauko ei ole ollut paikalla, on apuna ollut Heikki ja muutaman kerran myös naapuriapuun on turvauduttu.

Maailman pisimpään jatkuneet mittaukset

Tänä vuonna Kyyveden jäänpaksuus on noin 10 senttimetriä keskiarvoa paksumpi. Suurin osa jäästä on kuitenkin heikkolaatuista kohvaa eikä kantavaa teräsjäätä.

Kiihtyvä muutos 2000-luvulla

Esimerkiksi Näsijärven aikaisin jäätymispäivä tilastojen mukaan on tapahtunut vuonna 1891, jolloin järvi jäätyi lokakuun 25. päivä. Myöhäisin jäätymisajankohta puolestaan on helmikuun lopulla vuonna 2020. Keskiarvoja verratessa Näsijärven jääpeitteinen aika on lyhentynyt vajaan parin sadan vuoden aikana yli kuukaudella. Syynä on ilmaston lämpeneminen.