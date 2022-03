Joutsenten myötä palaa myös kuopiolainen Inga-Leena Makkonen takaisin kotiseudulleen Inariin: "Joutsen on se airut, joka tuo meille kevään"

– Ne ovat jotain enemmän, kuin tavallisia lintuja. Ne ovat niin hellyttäviä, rakastavaisia ja kauniita. Niillä on elinikäinen kumppanuus. Ihmisetkin voisivat ottaa niistä oppia, miten hellitään toista ja ollaan aina yhdessä, kuvailee Makkonen.

Kettujoella Inarissa on keväisin paljon joutsenia.

Edellisiltä vuosilta Makkonen tunnistaa jo tutun joutsenparin, joka palaa Kettujoelle joka vuosi. Parin paluupäivä on vuosittainen merkkipäivä. Linnut ovat jo niin kesyyntyneet, etteivät ne edes lähde karkuun, kun Makkonen touhuaa rannan lähellä.

Tärkeintä on kuitenkin se tunne, mitä joutsenet tuovat mukanaan.

– Se on kuin merkki siitä, että olemme talven voittaneet ja päässeet kevääseen, valoisaan. Joutsen on se airut, joka tuo meille kevään ja sen tunnun, että mitä on olla Lapissa, ainakin minulle, joka paljon olen etelässä, kertoo Makkonen.