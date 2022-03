Yritysten lähtö Venäjältä kestää, sillä se on tehty erittäin vaikeaksi – Fazerin piti vaihtaa leipomoidensa nimi ennen kuin omistaja vaihtuu

– Nimi on muutettava ennen kuin omistus vaihtuu. Näin varmistamme, että Fazer-brändiä ei voi laillisesti käyttää Venäjällä tämän jälkeen, yhtiön tiedotteessa sanotaan.

Venäjältä poistumisesta on tehty hyvin monimutkaista. Fazer aikoo joko myydä leipomonsa tai luovuttaa ne paikalliselle taholle. Ennen kuin uusi "toimija" ottaa ne haltuunsa, yhtiö ei tiedotteensa mukaan saa edes ajaa alas toimintaansa Venäjällä.

"Lähtöön ei ole kiihdytyskaistaa"

Fazer ei ole ainoa suomalainen yhtiö, jolla on ollut vaikeuksia vetäytyä Venäjältä. Venäjä on alkanut asetuksilla ja muilla toimilla hankaloittaa yritysten lähtöä maasta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan.

– Etenkin jos siellä on kiinteitä omaisuuseriä ja tuotantoa, lähtemiseen ei ole kiihdytyskaistaa, EK:n johtaja Petri Vuorio kertoo.

McDonald's on sulkenut kaikki 850 myymäläänsä Venäjällä, mutta se maksaa yhä palkkaa yli 60 000 työntekijälleen. Hampurilaisketjun on tarkoitus avata ravintolat uudelleen Ukrainan hyökkäyksen päätyttyä. Kuva Moskovasta.

Prosesseille ja pääomien siirrolle on tarkat rajoitteet viranomaisilta. Niitä pitää noudattaa, jotta paikallisen henkilöstön turvallisuus ei vaarannu.

Länsimaisten yritysten venäläiselle johdolle on säädetty erittäin ankarat seuraamukset, jos prosesseissa tehdään virheitä tai yritys ajetaan alas liian nopeasti.

Vuorion mukaan yrityksillä on nyt käytännössä kolme tapaa lähteä Venäjältä. Yksi niistä on omaisuuden myynti venäläiselle tai vaikkapa kiinalaiselle ostajalle. Vuorion mukaan ostajiakin on liikkeellä, mutta näiden arviointi vaatii huolellisuutta.