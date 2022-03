Suomalaisyhtiön osake syöksyy, koska VR keskeytti itäliikenteen – toimitusjohtajan mukaan VR on tulkinnut asian täysin väärin

– Venäjän rautateihin (RZD) kohdistuvien pakotteiden vuoksi idänliikenteen jatkaminen on toistaiseksi mahdotonta. VR Group on velvollinen noudattamaan länsimaiden asettamia pakotteita, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen totesi lyhyessä tiedotteessa.

Venäjä on ollut tärkeä Aasian rautatierahdin kauttakulkumaa. Sen merkitys on korostunut etenkin pandemia-aikana, jolloin meriliikenne on ollut hyvin ruuhkainen ja toimitusajat ovat pidentyneet.