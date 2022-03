Kuopion ketjukolarissa 46 autoa, joista noin 30 vaurioitui pahasti – ensimmäisiä kuulusteluja luvassa tänään

– Uskoisin, että ensimmäiset kuulustelut tehdään tänään. Tässä on minimissään useita kymmeniä ihmisiä, joita tullaan kuulustelemaan, joten tutkinnassa menee aika kauan.

Jäntin mukaan ketjukolarin syytä ei kannata vielä tässä vaiheessa arvailla, kun kuulusteluja ei ole vielä tehty. Tie on ollut liukas ja keliolosuhteet olivat onnettomuuden aikaan erittäin haasteelliset, poliisi kertoo.

– Minun tietojeni mukaan siellä on ollut erittäin kova tuuli ja tuulenpuuskan mukana on lentänyt lumipilviä. Tällaisia havaintoja on ihmisiltä tullut.