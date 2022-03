Ukraina vetoaa Punaiseen Ristiin, ettei se avaisi toimistoa venäläiskaupunkiin – syyttää Venäjää kymmenien tuhansien ihmisten pakkosiirroista

Venäjän aloittama sota on aiheuttanut erimielisyyksiä Ukrainan ja kansainvälisten avustusjärjestön Punaisen Ristin välille.

Ukraina on pyytänyt Punaista Ristiä olemaan avaamatta toimistoa Venäjälle Donin Rostoviin.

Donin Rostov on yli miljoonan asukkaan kaupunki Etelä-Venäjällä melko lähellä Ukrainan rajaa.

Ukrainan parlamentin kansanterveydestä vastaava valiokunta on pyytänyt Punaista Ristiä muuttamaan suunnitelmiaan.

Sen mukaan mahdollisen toimiston avaamisen Donin Rostoviin on tarkoitus vastata humanitäärisiin tarpeisiin.

– Tarkoituksemme on tavoittaa aseellisen konfliktin uhreja missä he ovatkin ja auttaa heitä, avustusjärjestö kertoo.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjällä on Donin Rostovissa leirejä, joilla majoitetaan väliaikaisesti sota-alueelta poiskuljetettuja ihmisiä.

Punainen Risti: Toiminnastamme on liikkunut väärää tietoa

Punaisen Ristin mukaan sen toiminnasta on liikkunut väärää tietoa verkossa.

Ukraina syyttää myös lasten pakkosiirroista

Vereschukin mukaan Ukrainan tietojen mukaan lähes 40 000 ukrainalaista on pakkosiirretty Venäjälle ja joukossa on monia lapsia.

Ukraina on esittänyt aiemmmin vielä suurempiakin arvioita. Uutistoimisto AP on uutisoinut, että Ukrainan oikeusasiamiehen Ludmila Denisovan mukaan 402 000 ukrainalaista on viety Venäjälle vastoin heidän tahtoaan.