Venäjä vaikuttaa vetäytyvän Kiovan suunnalla – entinen tiedustelupäällikkö: joukkojen siirtäminen kielii Venäjän operaation epäonnistumisesta

Venäjä vaikuttaa vetävän joukkojaan Kiovan ympäristöstä Ukrainassa. Ukrainan puolustusvoimien mukaan (siirryt toiseen palveluun) osa venäläisjoukoista on vetäytynyt jo Valko-Venäjän puolelle.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri arvioi, että joukkojen vetäytymisessä on kyse taktisen painopisteen siirtämisestä idän suuntaan.

– Eteenkin Kiovan itä- ja koillispuolella on ollut merkkejä siitä, että venäläiset vetäytyvät ja ukrainalaiset etenevät nopeasti. On merkkejä siitä, että he eivät vetäydy taistellen vaan vetäytyvät vapaaehtoisesti, Toveri sanoo.

Joukkojen vetäminen liittynee Toverin mukaan Venäjän yleisesikunnan perjantaiseen lausuntoon, jossa todettiin, että Venäjän armeija on pääosin saavuttanut Ukrainan "erikoisoperaation" ensimmäisen vaiheen tavoitteet.

Venäjän asevoimien yleisesikunnan apulaispäällikkö, kenraalieversti Sergei Rudskoi sanoi, että Ukrainan asevoimien taistelukykyä on heikennetty, mikä antaa mahdollisuuden keskittyä operaation päätavoitteeseen, joka on Donbasin alueen vapauttaminen.

– Lausunnon mukaan tämä oli osa heidän suunnitelmaansa, että pyrittiin vain sitomaan ja harhauttamaan ukrainalaisia pohjoisessa.

– Tämä on nyt ihan selvää valetta, sen näkee jokainen joka on opiskellut operaatiotaitoa. Ei puolella joukoista tehdä harhauttavaa operaatiota ja taistella niin tiukkaan, että pääosa niistä on taistelukyvyttömiä, Toveri huomauttaa.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Toveri muistuttaa lisäksi, että venäläiset joutuvat irtautumaan ja kiertämään ulkolinjoja pitkin, kun ukrainalaiset ovat keskellä ja heillä on lyhyemmät etäisyydet pohjoisesta Donbasin suuntaan. Venäläiset joutuvat kiertämään puolikaaressa alueen ympäri.

Sen jälkeen joukot joudutaan vielä huoltamaan taistelukykyiseksi Venäjällä.

– Kestää aika kauan, ennen kuin ne ovat Donbasissa.

Venäjän operaatio epäonnistui

Toverin mukaan kysymys on yksinkertaisesti siitä, että Venäjän operaatio on epäonnistunut.

– He eivät ole saavuttaneet tavoitteitaan pohjoisessa alkuunkaan. He eivät pysty hallitsemaan alueitaan, kun siellä on niin paljon ukrainalaisia selustassa häiritsemässä heidän huoltoyhteyksiään.

Toverin mukaan ainoa keino on ollut irrottaa joukot Ukrainasta Venäjän puolelle ja huoltaa heidät. Teoreettisesti Venäjällä on Toverin mukaan pari miljoonaa reserviläistä, mutta "näköjään he eivät pysty perustamaan uusia joukkoja nopeasti".

– Hyvä, että saavat edes nämä nykyiset joukot ensin täydennettyä jollain tavalla yksittäisillä reserviläisillä ja sotilailla jotenkin taistelukuntoiseksi. Ainoa keino on irrottaa joukot pohjoisesta, huoltaa heidät ja siirtää etelämmäs.

Näyttää siltä, että Venäjän pyrkimyksenä on saada Donetskin ja Luhanskin oblastit haltuun. Venäjä on ilmoittanut tunnustavansa niiden itsenäisyyden.

– Sitten voi väittää, että nyt ne on vapautettu ja saavutettu jotain tavoitteita, Toveri arvelee.

Koko Ukrainaa Venäjä ei näytä pystyvän millään miehittämään. Sen sijaan Ukrainan itäiset alueet se pystynee pitämään hallussaan. Toverin mukaan keskittämällä voimat alueiden hallussapito voisi onnistua.

– Heillä on enemmän tulivoimaa: enemmän raskasta tykistöä ja ilmavoimaa. Donbasin alueen he varmaan pystyisivät ottamaan haltuunsa ja pitämään. Mutta koko maan valtaaminen, se on jo nähty, että se ei ole enää millään tavalla mahdollista.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Kiovan läheisyyteen jäänee kuitenkin vielä jotain venäläisjoukkoja. Toverin mukaan Kiovan luoteispuolella venäläisillä on hieman paremmat edellytykset pitää joukkojaan pääkaupungin läheisyydessä, vaikka ukrainalaiset ovat tehneet sielläkin vastahyökkäyksiä.

Luoteispuolelta voi kuitenkin yhä jatkaa Kiovan pommittamista ja pitää siten uhkaa yllä.

– Mutta itäpuolella, jos he menettävät huoltoyhteydet Kaakkois-Ukrainassa, he eivät pysty pitämään joukkoja Kiovan läheisyydessä tai muuten ne jäävät mottiin.

Toveri kuitenkin korostaa, että liikehdintä on vasta alkanutta, joten jää nähtäväksi, mihin suuntaan kaikki etenee.

Mariupol kaatuu, mutta Odessa säästynee vielä

Se on kuitenkin selvää, että eteläinen Mariupolin kaupungin puolustus on kaatumassa ja kaupunki joutumassa venäläisille.

– Mariupolilla on heille (venäläisille) merkittävä symbolinen arvo ja se on myös liikenteellisesti tärkeä. Se ammutaan raunioiksi, mutta otetaan kuitenkin haltuun, ennustaa Toveri.

Sen sijaan Odessa vaikuttaisi ainakin toistaiseksi säästyvän.

– Heillä ei näytä olevan kauheasti voimaa siellä. Heitä itse asiassa työnnetään taaksepäin Mykolajivin suunnassa kohti Hersonia. Heillä ei ilmeisesti ole voimaa tehdä molempia eli todennäköisesti he keskittyvät nyt Donbasiin ja Mariupoliin tässä vaiheessa.

Toveri myös huomauttaa, että Mustallamerellä venäläisillä on merisaarto, eli vaikka Odessaa ei saataisikaan haltuun, ukrainalaiset eivät pysty käyttämään sitä merikuljetuksiin.

Toveri summaa, että venäläisten joukkojensiirrolla on yksi selvä syy:

– Yritettiin haukata liian iso pala, ja nyt pitää säätää suunnitelmaa.

