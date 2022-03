Nokiaa syytetään kansalaisten seurannan edesauttamisesta Venäjällä – yhtiön mukaan telekuuntelu on verkon perusominaisuus

Nokian mobiilitekniikkaa käytetään kansalaisten valvomiseen Venäjällä, kertoo The New York Times.

Nokia on vetäytynyt Venäjältä, mutta maahan jäivät järjestelmät, joita voi hyödyntää kybervakoilussa. Nokian mukaan se ei valmista, asenna tai huolla telekuunteluun käytetyn järjestelmän laitteita.

Suomalainen verkkolaitevalmistaja Nokia on edesauttanut Venäjän valtiota seuraamaan kansalaistensa toimintaa, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan Nokia on vuosien ajan tarjonnut palveluita ja tekniikkaa, joiden avulla Venäjän suurimpiin kuuluva matkapuhelinoperaattori MTS on liitetty Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n käyttämään seurantajärjestelmään.

Lehden mukaan Nokian toimittamilla tekniikalla ja ohjelmistoilla on ollut merkittävä rooli Venäjän kybervakoilussa, eikä yhtiö ole kiistänyt lehden tarkastelemien asiakirjojen aitoutta.

Nokia pitää vastineessaan (siirryt toiseen palveluun) artikkelia harhaanjohtavana. Yhtiö on sanonut The New York Timesille, ettei se valmista, asenna tai huolla telekuunteluun käytetyn järjestelmän laitteita. Yhtiön mukaan muut valtiot asettavat vastaavia vaatimuksia, jolloin sen pitää valita palveluiden tarjoamisen ja maasta poistumisen väliltä.

Lehti on perehtynyt laajaan, yli 75 000 asiakirjaa kattavaan materiaaliin vuosilta 2008–2017. Sen mukaan yhtiö on tarjonnut MTS:n verkkoon liitettäviä laitteita ja palveluita ainakin vuodesta 2012 alkaen. Nokia on kertonut asiakkuuksista MTS:n ja muiden venäläisoperaattorien kanssa myös tämän jälkeen.

Nokia on keskeyttänyt laite- ja ohjelmistotoimituksensa Venäjälle maan Ukrainaan tekemään suurhyökkäyksen jälkeen.

Nokiaa syytetty aiemmin vakoiluteknologian myymisestä Iranille

Nokia on ollut vastaavien syytösten kohteena aiemminkin. Vuonna 2010 yhtiön kerrottiin käyttäneen mobiilitekniikkaa kansalaisten valvomiseen Iranissa (siirryt toiseen palveluun).

Nokia oli tuolloin myynyt Iranin johdolle ohjelmistoja ja teknologiaa, jolla voitiin valvoa matkapuhelinliikennettä ja tekstiviestejä.

Iranin islamilainen tasavalta sai hankittua televerkoista tietoa esimerkiksi toisinajattelijoiden puheluista, sähköposteista ja Messenger-pikaviesteistä.