Shanghai meni rajuun koronasulkuun – "Nollatoleranssi on mahdoton tehtävä", sanoo kaupungissa asuva suomalainen

Shanghai on maailman suurimpia kaupunkeja ja tunnettu Kiinan talouden veturina. Miljoonakaupungin sululla on isoja vaikutuksia sekä Kiinan että koko maailman talouteen.

Eristyksen aikana kaikki ei-välttämättömät kaupat ja tehtaat ovat kiinni. Muun muassa Tesla on sulkenut autotehtaansa.

Sillat ja tunnelit on suljettu, eivätkä taksit tai julkinen liikenne kulje. Viranomaisten mukaan lentokentät, rautatieasemat ja rahtiliikenne toimivat yhä.

Yksi tartunta vie kokonaisen lähiön karanteeniin

Sanna Korsström asuu perheineen itäpuolella Pudongissa. He ovat olleet karanteenissa aidatulla omakotitaloalueella jo viime viikon keskiviikosta lähtien.

– Asuinalueemme on ollut lockdownissa, koska vajaan kilometrin päässä pienellä asuinalueella oli yksi tartunta, Korsström kertoo puhelimitse.

Korsströmit olivat ehtineet ostaa ruokaa varastoon jo ennakkoon, koska Shanghaissa yksittäisiä asuintaloja ja lähiöitä on eristetty jo viikkojen ajan sen jälkeen, kun omikron alkoi levitä kaupungissa.

Korkeiden rakennusten horisontistaan tunnettu Shanghai on monin paikoin autio. Itäpuolella saavat liikkua tällä hetkellä vain ruoan ja muiden tarvikkeiden jakelijat. Valkoisiin suojapukuihin pukeutuneet valvojat vartioivat katuja ulkona.

– Tunnelma on apea. Monet kaupat ovat kiinni, ravintoloita on kiinni. Aika hiljaista kaduilla on, hän kuvaa.