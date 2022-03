Koronan voi välttää vain vetäytymällä autiolle saarelle, sanoo johtajaylilääkäri – tartuntojen todellista määrää ei tiedä kukaan

Rokotepisteellä kauppakeskus Hansassa Kouvolassa on rauhallista. Enää ei ole tietoakaan kymmenien ihmisten jonoista , jotka olivat arkipäivää vain kolme kuukautta sitten.

Arto Sippu , 88, ja Helena Sippu , 86, saivat kuulla, että yli 80-vuotiaat saisivat jo neljännen rokotteen . He päättivät hoitaa asian kuntoon omalta osaltaan ensimmäisten joukossa.

Pariskunta on jo hieman uupunut epidemian jatkumiseen.

– Se on melkein sitä kotona oloa ja lenkkeilyä. Matkustamaan ei ole päässyt, sanoo Helena Sippu.

Rokotuskattavuus nousee hitaasti tällä hetkellä. Huonoin tilanne on nuorilla aikuisilla. Heidän toivottaisiin hoitavan rokotussuojansa kuntoon.

– 24-44-vuotiailla osuus on matalampi kuin muissa ikäryhmissä. Samoin alle 12-vuotiaita on rokotettu vielä vähän. Viestintää on pyritty lisäämään ja tavoittamaan nuoria ihmisiä erityisesti somen kautta, sanoo Kymsoten rokotuskoordinaattori Mari Ollas.