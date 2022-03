Oulun torille on odotettu hotellia vuosia, nyt rakentaminen keskeytettiin – mitä kaupunki voi tehdä? Yhdyskuntajohtaja vastaa suorassa lähetyksessä

Oulun torille kauppahallin viereen on odotettu hotellia noin 14 vuotta.

Hotellille on ollut rakennuslupa jo vuodesta 2015. Tavoitteena on ollut saada viimein valmista kesäkuun loppuun mennessä, mutta nyt rakennusyhtiö SRV on keskeyttänyt torihotellin rakentamisen. Keskeisellä paikalla kaupunkia seisoon nyt kolmikerroksinen keskeneräinen rakennus. Mitä sille tapahtuu?