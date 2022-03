Kuluttajien usko Suomen talouteen horjuu, mutta oma tilanne nähdään yhä hyvänä – sota iskee talouteen toisin kuin korona, sanovat asiantuntijat

Kuluttajien talousluottamuksesta kuultiin maanantaina tylyjä lukuja : luottamus on koko mittaushistorian kolmanneksi alhaisimmalla tasolla.

Tätä heikompaa kuluttajaluottamus on ollut vain pandemiakeväänä 2020 ja finanssikriisissä vuoden 2008 lopulla. Sodan aiheuttama shokki näkyy nyt alaspäin korjattujen talousennusteiden lisäksi myös kuluttajien odotuksissa.

Luottamuksen loppu on varovaisuussäästämisen alku, sanoo yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro Lähi-Tapiolasta.

– Kotitalouksien kulutus on isoin suhdannetekijä koronakriisistä alkaen. Nyt luottamuksen lasku puhaltaa ilmat kotitalousvetoisesta noususta, hän sanoo.

Koronasäästöt käyttöön

– Tämän hetken näkymä on se, että inflaatio on aiempia odotuksia korkeampi, millä on kielteinen vaikutus kotitalouksien ostovoimaan ja kulutukseen ajan myötä.