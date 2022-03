Mies kuoli laukaukseen yksityisasunnossa Sipoossa – ex-puolison mukaan tapaus oli itsemurha, naiselle taposta lähes kymmenen vuotta vankeutta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tiistaina vankeuteen naisen, joka yritti lavastaa miesystävänsä tapon itsemurhaksi Sipoossa viime marraskuussa. Nainen sanoi miehen ampuneen itse itseään suuhun, mutta oikeus ei uskonut selitystä.

Näyttöä kokonaisuutena arvioituaan oikeus katsoi, että itsemurhan mahdollisuus on erittäin epätodennäköinen. Oikeuden mukaan asiassa on riittävällä varmuudella osoitettu, että syytetyn on täytynyt ampua uhria.