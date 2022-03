Pula dieselautojen lisäaineesta kiihdytti moottoreiden manipulointia: tuunaaja tekee työn, mutta asiakas kantaa vastuun

Adblue-lisäaineen tarjonta on nopeasti vähentynyt , sillä se valmistetaan lannoitteiden sivutuotteista. Lannoitteista suurin osa tulee Venäjältä ja Ukrainasta. Myös lisäaineen hinta on noussut jyrkästi huonon saatavuuden johdosta.

Uudemmissa dieselautoissa on polttoaineen täyttöputken vieressä toinen täyttöputki, jonne pakokaasupäästöjä alentavaa Adblue-liosta lisätään. Pula lisäaineesta on tuonut asiakkaita Jussi Koskenkorvan sivutoimiselle tuunauspajalle Riihimäelle.

– Tekemieni muutostöiden syynä on ollut Adbluen saatavuusongelma tai sitten järjestelmän hajoaminen. Jos järjestelmä on hajonnut, se halutaan ohittaa, koska korjaus on kallis.

– Varmaankin voidaan ajatella, että kun asiakas lähtee tuosta pihasta autollaan, niin se on laitonta toimintaa, mutta se on asiakkaan vastuulla, ei minun, Koskenkorva sanoo.

Katsastuksessa manipulointia ei havaita

Ministeriö käsittelee päästömanipuloinnin valvontaa

– He ovat vastuussa siitä, että ajoneuvo on liikennekelpoinen. Silloin siinä ei saa olla tehty tällaista päästömanipulaatiota. Tämä on ajoneuvorikkomus, jos tällaisen ajoneuvon kanssa on tieliikenteessä.