Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen virolaisen sarjavalittajan apteekkiluvasta

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean valituksen virolaisproviisori Reet Tengin apteekkilupahakemusta koskevassa asiassa. KHO piti ratkaisullaan hallinto-oikeuden päätöksen voimassa ja palautti lupa-asian uudelleen Fimean käsiteltäväksi.

Tengin valitukset ovat estäneet apteekkien perustamista esimerkiksi Espoossa, jossa on ollut pulaa apteekeista jo vuosia. Erikoisiksi lukuisat valitukset on tehnyt se, että Suomessa yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi apteekkilupa, ja sellainen Tengille on myönnetty.