Yle näyttää dokumentin, joka sai Ruotsin viranomaiselta langettavan päätöksen ja poistettiin SVT:n palvelusta – ohjaaja seisoo elokuvansa takana

Manzoorin ja MPRT:n mukaan dokumentti painottaa liian vahvasti näkemystä, jonka mukaan krooninen borrelioosi on todellinen sairaus, jota voidaan hoitaa pitkäaikaisilla antibioottihoidoilla. Maailman terveysjärjestö WHO ei jaa tätä käsitystä. Vastakkaiset näkökulmat saavat elokuvassa paljon vähemmän näkyvyyttä.

Sananvapautta kannattaa varjella

Yleisradion etiikkapäällikkö Timo Huovinen sanoo, että Punkkisodan esittämisestä on käyty Ylellä "hyvin syvällistä ja pitkällistä keskustelua". Yleisradio on yksi elokuvan tuottajista.

– Minua häiritsee dokumentissa se, että tässä on haluttu lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. On haluttu kuvata henkilökohtaista tietä, mikä on erinomaisesti kuvattu, mutta sen kautta on haluttu kertoa että asia on näin, vaikka se ei ole näin, Huovinen sanoo.