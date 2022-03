PTT: Ruoan hinta voi nousta Suomessa nopeammin kuin koskaan EU-aikana

– Nousu on selvästi yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa, toteaa tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hogg PTT:n tiedotteessa.

Kuluttajahintojen korotusten tarkkaa ajankohtaa on PTT:n mukaan hankala arvioida, koska ajoittumisessa voi olla eroja kaupparyhmien ja tuotteiden välillä. Painetta hinnankorotuksiin on kaikissa elintarvikkeissa, mutta korotusten vauhdissa on isoja eroja sekä tuoreryhmien välillä että niiden sisällä, tiedotteessa todetaan.