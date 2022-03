Tanssija Hanna Karttunen on esiintynyt viitenätoista perättäisenä vuotena Kremlin palatsissa, mutta ei aio palata sinne enää ikinä

Hanna Karttunen on yksi tunnetuimpia suomalaisia kilpatanssijoita maailmalla. Hän on ollut MM-kakkonen latinalaistansseissa ja kolminkertainen maailmanmestari exhibition dancessa. Ura on myös vienyt hänet esiintymään lähes viiteenkymmeneen maahan yhdessä tanssiparinsa Victor de Silvan kanssa.