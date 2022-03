Kotkaan suunnitellaan uusiutuvaa kaasua tuottavaa laitosta – 600 rekkaa kulkisi vihreällä vedyllä, katso suora lähetys kello 12

Kotkaan suunnitellun laitosinvestoinnin kokonaissumma on noin 100 miljoonaa euroa. Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksen yhteyteen Korkeakoskelle suunniteltu investointi toisi toteutuessaan merkittävän lisäyksen puhtaiden kotimaisten kaasupolttoaineiden tuotantoon, yhtiöt kertovat tiedotteessaan.

Vastaavia tuotantolaitoksia suunnitellaan myös Lahteen, Mikkeliin ja Tampereelle. Nordic Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala on kertonut Ylelle aiemmin, että yhtiö tavoittelee Suomeen vuoteen 2030 mennessä uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa, joka riittäisi noin 20 prosenttiin kaikesta raskaan liikenteen polttoaineista.

Ei vielä investointipäätöstä

– Kotimaisen uusiutuvan kaasun rooli on vihreän siirtymän ja huoltovarmuuden kannalta erittäin oleellinen. On tärkeää, että Suomessa edistetään määrätietoisesti vihreän siirtymän investointeja ja tästä Kotkan hanke on loistava esimerkki, sanoo Nordic Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala tiedotteessa.