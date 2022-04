Viranomainen pitää Helsingin kaukolämmön hinnannousua niukasti kohtuuttomana, mutta ei puutu siihen – omakotiasujien vuosikorotus satasia

Viime vuosina Alangon kaukolämpölasku on kuitenkin ollut kovassa nousussa. Vielä toissa vuonna se oli 4 200 euroa, ja tälle vuodelle Helsingin energiayhtiö Helenin arvio on 6 000 euroa.

– Omakotitalo olisi vanhoille ihmisille hyvä asumismuoto, koska on aina jotakin puuhaa ja tekemistä. He ovat usein asuneet siellä koko ikänsä ja tuntevat sosiaalisen ympäristön. He ovat ehkä itse rakentaneet kodin tai ainakin korjanneet sitä. Se on tärkeä paikka.