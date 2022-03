Ensin oli hiljaista, sitten puhelin alkoi soida Suomussalmella – sota Ukrainassa sai sen naapurimaat kiinnostumaan Suomen historiasta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan herätti kiinnostuksen Suomen talvisodan tapahtumiin. Esimerkiksi talvisotamuseo Raatteen portissa Suomussalmella kiinnostus on näkynyt lisääntyneinä yhteydenottoina.

– Kolme viikkoa oli ihan nollaa, kun tämä sota oli käynnissä. Nyt viime viikolla ja tällä viikolla on tullut kyselyjä Puolasta, Tsekeistä – joka on ihan uusi aluevaltaus – ja Ruotsista, listaa yrittäjä Reima Haapoja .

Myös kansainvälisessä mediassa Suomen sotahistoria on viime aikoina noussut näyttävästi esille, kun yhtymäkohtia talvisodan ja Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan on kanssa vertailtu.

Kainuun perukoilla, Suomussalmen Raatteen portissa, käy vuosittain noin 30 000 vierasta, joista valtaosa kotimaasta. Nyt kyselijöitä on tullut muun muassa Ukrainan naapurivaltioista. Pari viikkoa sitten Haapoja antoi radiohaastattelun Slovakiaan.

– He olivat saaneet jostakin tietoa, että talvisota ja Ukrainassa käytävä sota ovat hyvin saman tyyppisiä. He halusivat kuulla meiltä, että kuinka näemme asian.

Suomi hyötyy nyt rauhallisen maan imagosta

Huolen lisääntyminen on Hietasaaren mukaan ymmärrettävää, mutta nyt tilanne on rauhoittunut. Kuuntele alta haastattelu, jossa Hietasaari kertoo, miten Venäjän hyökkäys on vaikuttanut Suomen matkailumaineeseen.