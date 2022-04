Sotahinnat tulevat, mutta kuka ne maksaa? Näin kysymykseen vastaavat professori sekä kolme ruokakaupan jättiläistä

Näin kaupat vastasivat

Esitimme Lidlille, S-ryhmälle ja Keskolle kysymyksen:

Olisitteko yrityksenä valmis tulemaan vastaan, jos ruuan hinta uhkaa nousta sodan seurauksena? Olisitteko valmis tinkimään tilapäisesti esimerkiksi tuotteiden voittomarginaalista tai yrityksen tuloksesta?

Näin yritykset vastasivat.

Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström:

"Hinta on monelle kuluttajalle tärkeä kaupan valintaperuste, ja kulujen noustessa edullisille vaihtoehdoille on erityistä kysyntää. Meille on tärkeää pitää hinnat matalana, sillä asiakaslupauksemme on tarjota maan kokonaisedullisin ostoskori ja paras hinta-laatusuhde.

Kassakuitin loppusummaan pystymme vaikuttamaan yllättävänkin paljon kaupan omilla merkeillä, joiden tuotekehityksen, pakkaussuunnittelun ja markkinoinnin teemme itse. Näin kuluttaja saa tuotteen halvemmalla."

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho:

"Meidän tehtävämme on hoitaa oma osuutemme ruoan ketjusta kuljetuksineen, varastointeineen ja hyllytyksineen mahdollisimman tehokkaasti, hinnoitella tuotteet kustannusperusteisesti ja tarjota näin asiakkaalle sekä paras kotimaisten tuotteiden valikoima että parhaat hinnat.

Päivittäistavarakauppamme on matalakatteista toimintaa. Jos sisään tulee sata euroa, jää siitä kulujen jälkeen tulokseksi 1–3 euroa (lähde: alueosuuskauppojen päivittäistavarakaupan tulos). Tämäkään tulos ei kasvata yksittäisten osakkeenomistajien tai kauppiaan etua, vaan hyöty valuu eri tavoin lähes 2,5 miljoonalle omistajallemme ja investointeina maakuntiin."

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli:

"On selvää, että meille on tärkeää pysyä kilpailukykyisenä ja hintakilpailukyvyn vahvistaminen on yksi strateginen tavoitteemme.

Samalla on hyvä huomata, että päivittäistavarakauppa on jo nyt matalakatteista toimintaa, tehokkaasti ja laadukkaasti toimiva ruokakauppa perustuu isoihin volyymeihin. Kilpailukyvyn kivijalka on oman toiminnan jatkuva tehostaminen sekä omien kulujen karsiminen.

K-ruokakaupat panostavat monipuolisiin ja laadukkaisiin valikoimiin sekä korkeaan kotimaisuusasteeseen – hintaa kuitenkaan unohtamatta. Hinta on osalle asiakkaita hyvin tärkeä asia, ja myös siihen haluamme vastata. Tämä näkyy meillä siten, että kauppojen tuotevalikoimasta löytyy aina myös se hyvin edullinen vaihtoehto, kuitenkaan laadusta tinkimättä.

Huoltovarmuudessa tärkeintä on, että koko suomalainen ruokaketju toimii. Vahvana suomalaisena ruokakauppaketjuna näemme, että meillä on mahdollisuus palvella suomalaisia asiakkaita myös poikkeustilanteissa.

Ruoka on Suomessa raskaasti verotettua: erilaisten verojen osuus ruoan hinnasta Suomessa on noin 45 prosenttia (ruoan arvonlisäveroprosentti on 14).

Näkemyksemme mukaan ruoan arvonlisäveroa olisi hyvä laskea lähemmäs eurooppalaista tasoa, alle 10 prosenttiin. Se lisäisi kuluttajien ostovoimaa ja tukisi kotimarkkinoiden kehitystä."