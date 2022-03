Ulkomaanmatkojen kysyntä kasvaa – Aurinkomatkojen toimitusjohtajan mukaan koronan kanssa on siirrytty "uuteen aikaan"

Suomalaisten matkanjärjestäjien mukaan kiinnostus ulkomaanmatkoihin on selvästi kasvamassa.

Aurinkomatkojen toimitusjohtajan Timo Kousan mukaan kevään kaupunki- ja valmismatkat ovat olleet kysyttyjä. Myös kiinnostus kesän lomakohteita kohtaan on piristymässä. Yhtiö kertoo lisänneensä kohteiden määrää koronaa edeltäneestä ajasta.

TUI Finland on lisännyt lomakohteiden määrää viime aikoina, mutta yhtiön viestintäpäällikön Laura Aaltosen mukaan vielä ei voida puhua paluusta normaaliin. Tällä hän tarkoittaa vuoden 2019 tilannetta.

Myös Tjäreborgin mukaan suomalaisten kiinnostus ulkomaanmatkailua kohtaan on selvästi lisääntynyt. Maajohtaja Jessica Virtasen mukaan valmismatkojen kysyntä kasvoi viime vuoden syys–lokakuussa, mutta hiipui koronaviruksen omikronmuunnoksen jyllätessä.

Kysyntä lähti uudelleen nousuun hiihtolomien jälkeen, ja esimerkiksi pääsiäisen lomalennot on myyty loppuun.

Korona-ajan matkustamisessa "uusi aika"

TUI Finlandin viestintäpäällikön Laura Aaltosen mukaan ulkomaanmatkailun elpymistä edistää se, että koronapandemiaan liittyviä matkustusrajoituksia on joiltakin osin höllennetty Euroopassa. Koronatodistus täytyy esittää edelleen, mutta esimerkiksi Kreikassa maahantulolomakkeen täyttämisestä on luovuttu, Aaltonen sanoo. Lomakkeen käytöstä on luovuttu myös Turkissa.