"Miksi taistelisimme, jos tulos olisi Krimin ja Donbasin luovuttaminen?" Kolme ukrainalaista kertoo, millaisin ehdoin Ukraina voisi laskea aseet

– Meillä oli täydellinen elämä ennen Venäjän hyökkäystä. Oli mahdollisuuksia ja töitä. Emme me kaivanneet mitään pelastusta, Jarovaja sanoo.

Ukrainan ja Venäjän neuvottelut jatkuivat tiistaina Turkissa . Yle kysyi Jarovajalta ja kahdelta muulta ukrainalaiselta, millaiseen rauhaan he voisivat suostua.

"Takaisivatko he, että olemme turvassa?"

– Kukaan ei kysynyt Luhanskin väestöltä, mitä he haluavat.

Jarovajan mielestä Ukrainan ei ole mikään pakko liittyä sotilasliitto Naton jäseneksi. Suuri kysymys on hänen mukaansa se, olisivatko esimerkiksi Euroopan maat valmiita tarjoamaan Ukrainalle turvatakuita, sillä luottamusta Venäjän valtioon ei ole.

– Takaisivatko he, että voisimme olla turvassa kotonamme? En ole niin varma.

Jarovaja on päättänyt jäädä puolisonsa kanssa Harkovaan, vaikka koulut ovat olleet kiinni Venäjän hyökkäyksen alusta saakka. Hän kertoo, että voisi harkita muuttoa muualle Ukrainaan, jos tilanne heikkenee liikaa. Venäjän joukot ovat pyrkineet piirittämään kaupungin.

Jarovajan vanhemmat olivat kotoisin Luhanskista, jossa hänellä asuu yhä sukulaisia. Näiden kertomusten kautta Jarovaja on muodostanut oman käsityksensä miehitetyllä alueella elämisestä.

"Ajattelin ensin, että kyseessä on Putinin sota"

Lutsenko kertoo, että hänen suhtautumisensa sotilasliitto Natoon on muuttunut.

Lutsenko on muuttanut myös ajatteluaan Venäjästä. Hän sanoo ajatelleensa sodan alkupäivinä, että kyseessä on nimenomaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin sota. Sittemmin hän on alkanut nähdä Venäjän propagandakoneiston suurena ongelmana Venäjän sisällä.