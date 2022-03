Mittavan uran Tampereen teatterissa tehnyt Ritva Jalonen jää eläkkeelle – yli 40 vuoteen mahtuu käärmeenpurema yleisön edessä ja putoaminen lavalta

Näyttelijä Ritva Jalonen esittelee tyhjää pukuhuonetta Tampereen teatterin vinttikerroksessa. Tavaransa hän on jo koonnut pois, eikä jälkipolville ole jätetty perinnöksi kuin sininen muovimuki peilin päällä.

Muistoja on useamman vuosikymmenen varrelta. Jalonen on näytellyt Tampereen teatterissa vuodesta 1981 saakka, siis koko työuransa.

Talo ei ole matkan varrella vaihtunut, mutta ala on muuttunut.

Turvallista taloa ja sen ihmisiä Jalosen tulee ikävä. Muuten eläkkeelle lähteminen ei aiheuta suurta haikeutta. Ajatus on kypsynyt pitkään.

– On kaikenlaista kremppaa, eikä jokaista roolia viitsi istualtaan näytellä. Näitä ei tule ikävä, näyttelijä nauraa kiivetessään ja laskeutuessaan vanhan talon kierreportaita.

Esityksestä suoraan jäykkäkouristuspiikille

Toisenkinlaisia haavereita on osunut kohdalle. Naisen mielestä -esityksessä Jalosen roolihahmon kuului pyörtyä. Erään kerran sihti meni pieleen, ja näyttelijä romahti näyttämöltä katsomon puolelle.

Yllätyspalaute on parasta

Ritva Jalonen kuljeskelee Tampereen teatterin päänäyttämöllä. Tässä on eläydytty, hikoiltu ja kumarrettu tuhannet kerrat. Nyt näyttelemiset on tällä areenalla näytelty, ja edessä on enää yksi esitys Frenckell-näyttämön puolella keskiviikkona.