Yhdysvaltalaismedia New York Times (siirryt toiseen palveluun) (NY Times) kävi läpi satoja avoimista lähteistä löytyviä tallennettuja radiokeskusteluja, joissa venäläiset rivisotilaat viestivät keskenään taistelujen keskellä sodan etulinjassa.

Radiokeskusteluista käy ilmi, että Ukrainassa olevilla venäläisjoukoilla on ollut sodan alkupäivistä asti haasteita sisäisten viestintäyhteyksien kanssa. Se on johtanut esimerkiksi siihen, että taistelutilanteessa ilmatuen saaminen on viivästynyt. Logistiikkaongelmista kertoo se, että sotilaat valittavat polttoaineen, veden ja ruuan puutetta.