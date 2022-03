Kallis energia ja talkooväen ikääntyminen uhkaavat maaseudun kylätaloja

Monissa maaseutukylissä kipuillaan kylätalon ylläpidon kanssa. Korona on tukkinut vuokratulot ja nuoresta talkooväestä on pulaa.

Kantatiellä 62 kulkevaa kohtaa Parkkilan tienhaaran kohdalla näky, joka voi olla tuttu mistäpäin Suomea tahansa.

Kookas keltainen puutalo, jossain muualla kenties italianpunainen. Useimmiten nuorisoseuran tai työväentalo, mallipiirustusten mukaan talkoilla rakennettu.

Upea suuri lautalattia, tilava näyttämö, lippuluukku oven suussa ja entinen puffetin puoli. Kuin vanhojen suomifilmien kuvastoa.

Sähköllä lämpiävän kylätalon sisätiloihin tutustutaan talvitakit päällä. Jokainen käyttämätön kilowattitunti on täälläkin osa selviytymistaistelua.

– Menot ovat vähimmillään pari tonnia vuoteen, lähinnä sähkö ja vakuutukset. Vaikka kaikki työt tehdään talkoilla ja niistä ei juurikaan makseta, ynnää Parkkilan seudun maa- ja kotitalousseuran puheenjohtaja Hannu Korhonen.

1950-luvun alkupuolella rakennetun, Honkalinnaksi ristityn, kylätalon ovat omistaneet puoliksi maatalousseura ja Parkkilan nuorisoseura. Korhonen on pitkän linjan talkoolainen molemmissa porukoissa.

– Kyllä se on niin, että hallituksessa tahtoo olla 60 kova sana, nuoremmasta päästä. Kokouksia pidetään, hallitus on, mutta ei juuri paljon muita. Nuoria ei tahdo tulla mukaan, siinä se ongelma on, Korhonen jatkaa.

Kylätalojentulevaisuus on liipasimella kautta maan. Energian nopea hinnannousu, koronan kuivaamat vuokratulot ja aktiivitoimijoiden vanheneminen on tappava kolmiyhteys.

Honkalinnan edessä on mennyt kuuluisuus. Kaksi vuosikymmentä sitten maitolaitureista ja niiden asemasta suomalaisessa kyläyhteisössä väitöskirjan tehnyt Jaana Laamanen kuljetti mukanaan juuri tätä maitolaituria esiintymismatkoillaan. Kuva: Markku Tuhkanen / Yle

Kylätaloja remontoitu EU-rahalla

Kun Suomessa ryhdyttiin toden teolla tekemään kuntaliitoksia, monissa entiseksi jääneessä kunnassa ja niiden kylillä haluttiin oma ääni kuntapäättäjien kuuluville. Perustettiin kyläyhdistyksiä ajamaan oman nurkkakunnan asioita.

Vielä kovemman liekin Suomen kyliin sytytti Euroopan Unioni. Vain rekisteröityneet kyläyhdistykset pystyvät hakemaan EU:n hankerahoitusta.

– Hiukan yleistäen voidaan sanoa, että useimmat avustushakemukset ovat liittyneet nimenomaan kylätalojen kunnostamiseen, kertoo kyläasiamies Tauno Linkoranta Varsinais-Suomesta.

Kun vuonna 1995 Suomessa oli 450 rekisteröityä kyläyhdistystä, viime vuonna niitä oli 3400. Tosin määrä ei ole juurikaan kasvanut aivan viimeisinä vuosina.

Linkorannan mukaan aivan erityisessä ahdingossa ovat monet työvaentalot.

Esimerkiksi Teijossa metallityöväen ammattiosasto lahjoitti merenrantapaikkansa kyläyhdistykselle, kun ay-aktiivien ikärakenne teki ylläpidon mahdottomaksi.

– Toisaalta aina hädän hetkellä on keksitty jotain, aikanaan oli iltamat, sitten tanssit ja diskot. Nyt monella kylätalolla on ryhdytty tarjoamaan majoitusta, myös punttisali on osoittautunut vetonaulaksi, mutta tilanne on vaikea, Linkoranta myöntää.

Parkkilan ja Heinälahden kylien nuoret aktivistit yhdistivät voimansa kylätalon säilyttämiseksi. Hannu Korhosen vuosikymmenien työtä jatkavat Assi Paunonen ja Suvi Nikulainen. Seuraavasta sukupolvesta paikalla Elsi ja Isla. Kuva: Markku Tuhkanen / Yle

Heinäparkista pelastus

Parkkilassa kylätalon pelastustoimiin tarttuivat nuoret, toimeliaat naiset.

– Työkaverin kautta syntyi yhteys naapurikylässä asuvaan samanikäiseen kyläaktiiviin, myös molempien pienet lapset yhdistivät, kertoo Parkkilan nuorisoseuran puheenjohtaja Assi Paunonen.

– Meillä Heinälahdessa on kota, jossa ollaan kokoonnuttu, mutta kylätalo on puuttunut. Hyvä kokoontumispaikka on tärkeä yhteisöllisyydelle ja kun tuli tällainen tilanne eteen, niin oli helppo tarttua yhteistyöhön, kuvailee Heinälahden nuorisoseuran sihteeri Suvi Nikulainen.

Facebookissa järjestettiin helmikuussa nimikilpailu alueen asukkaille. Eniten kannatusta yhdistyvien nuorisoseurojen uudeksi nimeksi keräsi Heinäparkki. Ensimmäinen heinälahtelaisten ryntäys Parkkilan kylätalolle nähtäneen kevään aikana.

Vanha talkooveteraani myhäilee tyytyväisenä nuorempiensa vieressä. Mutta miten ylipäätänsä uudet aktiivit tulisi ottaa vastaan pienessä kyläyhteisössä, jossa kaikki tuntevat toisensa perinjuurin entuudestaan?

– Se vaatii molemmilta puolilta avoimuutta, ettei ruvettaisi katsomaan toista alta kulmien, mutta kieltämättä meillä savolaisilla on siihen taipumusta, kyllä me se osataan, naurahtaa maatalousseuran Korhonen.