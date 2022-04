Julia Thurénin kolumni: Tiedän kyllä ratkaisun ongelmiini, mutten silti jaksa yrittää ratkaista niitä

On myös tilanteita, joita ei yksinkertaisesti voi ratkaista , vaikka saisi maailman parhaat neuvot. Kerroin hetki sitten, että olen itkenyt koko päivän kuvaa, jossa 1,5-vuotias ukrainalainen poika kuolee isänsä syliin. Koska olen viimeisilläni raskaana, minulle ehdotettiin, että kyse on raskaushormoneista ja rauta-arvojen mataluudesta. Surua ei voi rationalisoida pois. Kaikkeen ei voi turtua.

Toinen keksimäni syy on ankeampi. Koko elämäni ajan yhteiskunnasta on kehkeytynyt yhä yksilökeskeisempi. Onni on yksilön ansiota ja epäonni yksilön vikaa. Valittaa ei saa, ellei ole valmis tekemään ihan kaikkea, jotta tilanne paranisi. Jokaisen velvollisuus on tavoitella optimaalista unta, syömistä, mielellään optimaalista onnellisuutta. Tähän yhtälöön ei kuulu se, että on huolia, joita ei voi ratkaista pois.