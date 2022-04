Kesäfestarit lähestyvät, mutta tekijöitä on vaikea löytää – kysyimme järjestäjiltä, karttavatko artistit nyt Suomea

Korona-aikana osa tapahtuma-alan ammattilaisista on vaihtanut alaa, joten kesän festivaalirekrytoinnissa on nyt lisähaasteita. Kuvassa musiikin ystäviä Tampereen Pakkahuoneella viime joulukuussa.

Pääkaupunkiseudulla tapahtuma-alan työntekijöitä on vielä saatavissa, vaikka järjestäjien mukaan ammattilaisten löytäminen on nyt vaikeampaa. He eivät usko Venäjä-boikotin johtavan perumisiin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Miten pandemian vaikutukset ravintola-alaan näkyvät kesän festareilla? Riittääkö työvoimaa entiseen tapaan? Äänessä Flow Festivalin toimitusjohtaja Suvi Kallio, Loud N’ Live Productionsin promoottori Kalle Keskinen sekä Tuska-festivaalin promoottori Jouni Markkanen. Toimittajana Jani Nivala.

Kahden vuoden koronakurimus sai osan tapahtuma-alan ammattilaisista vaihtamaan ammattia. Kulttuuri- ja tapahtuma-alaan tiiviisti linkittyvä ravintola-ala on kokenut saman kohtalon.

Tulevan kesän festivaalien suunnittelu ja toteutus ovat kuitenkin täydessä käynnissä. Pääkaupunkiseudulla järjestetään kesällä ainakin Sideways, Rockfest, Flow, In the Park ja monia muita festivaaleja.

Kysyimme neljältä festivaalijärjestäjältä, onko alan ammattilaisista nyt pulaa ja onko Venäjä-boikotilla vaikutusta kansainvälisten artistien saamiseen Suomeen.

Rekrytoinnissa haasteita, mutta ei pulaa

Kaupunkifestivaali Sidewaysia järjestävän Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen on huomannut, että ammattilaisten rekrytointi on tänä keväänä ollut koronaa edeltäviä vuosia haastavampaa.

– Osaajia on varmasti lähtenyt alalta, joten samanlaisia resursseja ei ole käytettävissä kuin joskus ennen.

Fullsteam on tähän mennessä saanut tarvittavan henkilöstön, mutta Tähtinen uskoo, että kaikilla ei ole yhtä helppoa.

– Me olemme melko iso toimija, joten voimme tarjota töitä useissa tapahtumissa kesän aikana. Kaikilla ei ole tällaista mahdollisuutta, Tähtinen sanoo.

Kaupunkifestivaali Flow'n toimitusjohtaja Suvi Kallio on huomannut, että hakijoiden joukossa on paljon uusia nimiä. Tapahtumatuotannon opiskelijat eivät ole kahteen vuoteen saaneet kerättyä työkokemusta, joten ensikertalaisia voi olla enemmän.

– En tiedä, onko työntekijöistä vielä pulaa, mutta rekrytointi on hieman haastavampaa. On jouduttu käyttämään enemmän aikaa ja monipuolisempia yhteyskanavia. Tekijät on kuitenkin löydetty, Kallio sanoo.

Hän muistuttaa, että iso osa työvoimasta hankitaan alihankkijoiden kautta. Ylen haastattelemat tapahtumajärjestäjät uskovat, että ongelma on ravintola-, turvallisuus- ja tekniikkapuolella sama.

Vapaaehtoisten työntekijöiden rekrytoinnit ovat kesken, joten tarjontaa ei vielä voi arvioida. Suvi Kallio sekä In the Park -festivaalia järjestävän Loud'n Liven pääpromoottori Kalle Keskinen arvioivat, että vapaaehtoistyön hakemuksia on tullut normaalisti.

– Kaksi viime vuotta on tehty yksi festari per vuosi. Nyt pitäisi tehdä yksitoista. Tekijöiden etsintä on ollut aiempaa vaikeampaa, Keskinen sanoo.

Kulujen nousu ei näy lippujen hinnoissa tänä kesänä

Rockfestin järjestäjän Nelonen Media Liven tuotantopäällikkö Krista Heinonen arvioi, että ammattilaisten muuttoliike kääntyy takaisin, kun ala elpyy.

– Olemme hyvässä tilanteessa työntekijöiden suhteen. Alan elpymisen myötä kiinnostus tänne suuntaan palaa.

Fullsteamin Tuomo Tähtisen mukaan sekä kuluissa että palkoissa on tällä hetkellä nousupainetta. Tapahtuman järjestämisen kulut ovat nousussa kautta linjan, ja nykyiset terveysturvallisuusjärjestelyt nostavat niitä entisestään. Hän arvioi, että myös alihankkijoilla on painetta nostaa hintojaan.

– Tämä tuskin näkyy vielä tämän kesän lippuhinnoissa, mutta pitkällä aikavälillä niihin voi kohdistua korotuspainetta. Tapahtumien katteet kärsivät ensimmäisenä.

Flow'n Suvi Kallio muistuttaa inflaation vaikutuksesta nousupaineeseen. Lisäksi polttoaineen hintojen nousu kasvattaa muun muassa kuljetuskustannuksia.

Kaikkien haastateltavien mukaan kulujen kasvu ei tule vaikuttamaan negatiivisesti tapahtuma-alan ammattilaisten palkkoihin.

Venäjän läheisyyden ei uskota pelottavan artisteja

Kansainväliset artistit vierailevat Suomessa usein osana kiertuematkaa. Fullsteamin Tuomo Tähtisen mukaan artistit voivat Suomesta lähteä yleensä kolmeen eri suuntaan: Ruotsiin, Baltian maihin tai Venäjälle.

Ukrainan sodasta johtuva Venäjä-boikotti sulkee yhden suunnan, joten kahden muun merkitys korostuu.

– En maalailisi synkkiä pilviä artistien saannin osalta. Baltian rooli on viime vuosina kasvanut artistikiertueilla, Tähtinen sanoo.

Fullsteamille ei ole maailmanpoliittisen tilanteen takia tullut yhtään artistiperuutusta.

– Korona kuritti sekä tapahtuma-alaa että artisteja. Uskon, että kaikkien yhteinen tahtotila on saada kiertueet onnistumaan.

Flow hankkii artistejaan etenkin pohjoismaisen yhteistyön kautta, ja harvoin artistit liikkuvat Flow'sta itään päin. Suvi Kallion mukaan artistiperuutuksia ei ole tullut.

In the Park -festivaaleilla on tiedossa vain yksi peruutus. Yhdysvaltalainen muusikko John Fogerty ilmoitti viime viikolla peruvansa Euroopan-kiertueensa Ukrainan tilanteen ja koronarajoitusten vuoksi.

– Suomessa ei ole sotaa, joten artisteilla ei ole force majeure -oikeutta peruuttaa keikkojaan täällä. En usko, että muita perumisia kesälle tulee, Loud' Liven Kalle Keskinen sanoo.

Kaiken kaikkiaan alalla on odotettu paluuta normaalimpaan aikaan koronarajoitusten jälkeen.

– Näyttää siltä, että lipunmyynti on jopa hieman koronaa edeltävää aikaa vilkkaampaa, Merkit ovat lupaavia, Fullsteamin Tuomo Tähtinen ynnää.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 3. huhtikuuta kello 23:een asti.