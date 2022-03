Yle Ukrainassa: Venäjä tuhosi sodan alussa 50 000 tonnia ruokaa yhdessä iskussa Brovarin kaupunkiin – kaupunginjohtaja: Tämä oli ennalta suunniteltu

BROVARI, UKRAINA Näky on masentava. Yksi Euroopan suurimmista ruokavarastoista on raunioina.

Kiovan kupeessa sijaitsevan Brovarin kaupunginjohtaja on vakuuttunut, että Venäjä oli suunnitellut iskua jo ennen sodan alkua.

Kaupunginjohtaja Ihor Sapoškon mukaan Venäjä on tulittanut monia siviilikohteita Brovarissa.

Venäjä on pyrkinyt eri puolilla Ukrainaa tuhoamaan polttoainevarastoja ja lentokenttiä, mutta myös humanitaarista infrastruktuuria kuten sairaaloita. Tavoitteena on Ukrainan pakottaminen antautumaan.

Taisteluita kymmenen kilometrin päässä

Vaikka kylmätukun tuhoutumisesta on kulunut kuukausi, ilmassa on palaneen metallin käry. Pilaantuneen ruoan voi tuntea sieraimissa. Ympäristössä on edelleen pieniä juustopaketteja ja muita tuttuja elintarvikkeita.