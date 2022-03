Jääkö baarifillari tulevaisuudessa narikkaan? Selvitystyö promillerajan asettamiseksi pyöräilylle ja sähköpotkulaudoille alkaa nyt

Pyöräilyssä promilleraja on puhuttanut jo pitkään, mutta nyt se on saanut uutta vauhtia sähköpotkulautojen ilmestyttyä katukuvaan.

Sähköpotkulaudoilla humalassa törttöilyä viikonloppuöisin on suitsittu viime syksystä asti yöllisellä ajokiellolla, joka pysyy toistaiseksi voimassa.

– Tilanne on johtanut siihen, että liikenteessä on pitänyt lähes törmätä toisiin, että poliisi on voinut sanktioida siitä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kertoo.