Sähköautot revitään nyt käsistä ja toimitusajat venyvät hurjiksi – näin paljon halvemmalla sähköautoilija selviää kallistuvasta energiasta

Laskelmassa on paljon liikkuvia osia. Tässä esimerkissä on käytetty viime vuoden keskimääräistä 95E-bensan hintaa 1,68 e. Sähkön hintana on käytetty viime vuoden keskimääräistä 0,16 euroa kilowattitunnilta, jossa on mukana myös sähkön siirtohinta.