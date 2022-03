Talven nopeat lämpötilan vaihtelut edistävät pystykallioiden lohkeamia – sortumat Salossa ja Turussa eivät ehkä jää ainoiksi

Tämä talvi on ollut erikoinen. Lämpötilanvaihtelut ovat olleet erityisen nopeita, jatkuvaa jäätymistä ja sulamista.

Kallioperä on täynnä rakoja

– Se on täynnä rakoja: pystyjä, vaakoja ja vinossa kulkevia. Rakoilun syitä on monia, ja niillä on omat syntyhistoriansa.