Kuopiosta lähtee huomenna Ukrainaan kaksi ambulanssia lastinaan hoitotarvikkeita – osastonhoitaja: "Tilanne koskettaa syvästi"

Sisäministeriön pelastusosasto pyysi sairaanhoitopiiriä lahjoittamaan ambulansseja Ukrainaan. Osasto toimittaa yhdessä huoltovarmuuskeskuksen kanssa lahjoitettuja tarvikkeita kriisialueelle. Ukrainan suurlähetystö on tehnyt sisäministeriölle listan välineistöstä, josta on suurin pula.

KYSin ensihoitopalvelujen osastonhoitaja Jouni Farin kertoo, että kyse on sairaanhoitopiirin omasta käytöstä poistuvista ambulansseista. Ne on hänen mukaansa katsastettu ja varusteltu. Ukrainassa ne menevät pelastustoimen ja terveydenhuollon käyttöön.

Ambulansseissa on paarit ja varapaareja, kantotuoli, potilaan tukemiseen tarvittavaa välineistöä, kaksi monitori-defibrillaattoria ja kesärenkaat. Kyydissä on myös 22 laatikollista hoitotarvikkeita, jotka on kerätty KYSistä vapaaehtoisvoimin. Mukana on muun muassa sidetarpeita, jotka olisi muuten poistettu käytöstä.