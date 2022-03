Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti valtion rahankäytön suunnitelmat – sovituista leikkauksista pidetään silti kiinni kehysriihessä

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander sanoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut asetelmat täysin.

Yksi asia kehysriihessä on lähes varma. Hallitus tulee lisäämään menoja, jotka liittyvät muun muassa puolustusvoimiin, huoltovarmuuteen, pakolaisiin ja energiainvestointeihin.

Taantumaa ei näytä olevan tulossa

Spolander kuitenkin sanoo, että talouden ennustaminen on juuri nyt todella vaikeaa. Arviot tulevaisuudesta pitää kiinnittää oletuksiin Ukrainan sodan etenemisestä.

Hänen mukaansa Venäjän vientimarkkinoiden rooli Suomen taloudessa on viime vuosina pienentynyt. Spolanderin mukaan niiden sulkeutuminen ei aja Suomen taloutta syvään kriisiin.

Hallituspuolueet sopuisissa väleissä kehysriiheen

Nyt neuvotteluista odotetaan viime kertaa sopuisampia. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs muistuttaa, että tilanne on tällä kertaa tyystin erilainen kuin vuosi sitten.

– Politiikkaa pitää tehdä aina ajassa. Nyt meillä on toisenlainen tilanne, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Pylväs sanoo.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs arvioi, että hallituksella on edessä viimevuotista helpommat kehysriihineuvottelut.

– Tässä kehysriihessä on varmasti kaksi raidetta. Ensinnäkin on ne päätökset, joita hallitus on tehnyt aiemmin. Ja sitten tämä toinen raide, jossa pitää huomioida muuttunut tilanne, Lindtman sanoo.