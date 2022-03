Venäjällä toimivien suomalaisyritysten ahdinko syvenee – johtajia painostetaan ja pelotellaan

Suomalaisyritysten tilanne Venäjällä käy yhä tukalammaksi, kertoo Venäjän kauppaa edistävän konsulttiyritys East Officen toimitusjohtaja Lauri Veijalainen . Erityisesti East Officen edustamien, lähes 30 ison yhtiön irrottautuminen maasta on hyvin hankalaa.

– Johtajia on käynyt jo syyttäjän haastatteluissa ja kuulusteluissa viime viikosta alkaen. He ovat rikosoikeudellisessa vastuussa, ja pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla 15 vuoden vankeus, Veijalainen sanoo STT:lle.

– Heille soitellaan ja heitä painostetaan. Myös syyttäjien valtuuksia on lisätty.

Suurlähetystö ja viranomaiset ovat hyvin vähän yhteyksissä

Lehdistöneuvos Taneli Dobrowolski Suomen Moskovan-suurlähetystöstä kertoo sähköpostilla STT:lle, että Venäjälle matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on tällä hetkellä noin 270. Sitä, kuinka suuri osa heistä on kaksoiskansalaisia, hän ei pysty arvioimaan.

– Yhteyksiä Venäjän viranomaisiin on aiempaan verrattuna hyvin vähän.

"Tahallinen konkurssi ei ole mahdollinen"

East Officen edustamat Venäjällä toimivat suomalaisyritykset ovat isoja yhtiöitä, joiden irrottautuminen maasta on huomattavasti vaikeampaa.

– Heille kerrotaan, että tahallinen konkurssi ei ole mahdollinen. Tavoitteena on yhtiöiden toiminnan jatkuminen ja pysyminen Venäjällä.

Johtajilla huoli myös omasta kohtalostaan

Tilannetta pahentavat kiristyvä lainsäädäntö ja sanavapauden kaventaminen entisestään. Tämä on Veijalaisen mukaan myös syynä siihen, että monet länsimaiset yritykset eivät voi vain lähteä maasta nopealla aikataululla.

Tilanne ei ole helppo venäläiselle paikallisjohdolle saati ulkomaalaisille johtajille. Taustalla on epätietoisuus omasta tilanteesta ja tulevaisuudesta sekä siitä, mitä johdolle henkilökohtaisesti tapahtuu.

Venäjällä toimivalla johdolla on myös velvoite pitää henkilökunnasta huolta. Suurimmassa osassa East Officen edustamista Venäjällä toimivista yrityksistä on paikallinen johto. Johtajan juridinen vastuu on korostetun voimakas. Maksuliikenteen ja tavaraliikenteen takkuamisen ohella Veijalainen mainitsee uusimman ongelman.