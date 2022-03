Ukrainan tilanne on nostanut auttamisen halun – honkajokelainen yrittäjä osti vanhan bussin, jolla voi hakea ukrainalaisia turvaan.

Yksi matka on jo takana ja Suomeen tuli lähes 20 ukrainalaista. Nyt auto on toisella matkallaan ja kohteena on alue 600 kilometriä Ukrainan rajojen sisäpuolella.

Miro Kantonen on hakemassa ukrainalaisia turvaan. Kuva: Tapio Termonen / Yle