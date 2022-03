Suomalaisten keskieläke nousi hieman viime vuonna – naisten ja miesten eläke-erot korostuvat Etelä-Suomessa

Suomalaisten keskimääräinen eläke oli viime vuonna 1 784 euroa kuukaudessa, kertoo Eläketurvakeskus. Määrä on noin 20 euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Suurin ero naisten ja miesten eläketason välillä on Kauniaisissa, jossa naisen eläke – 2 332 euroa kuussa – on vain noin puolet miehen eläkkeestä, joka on 4 320 euroa kuussa. Lisäksi ero korostuu Espoossa ja Ahvenanmaan muutamassa kunnassa, Eläketurvakeskus kertoo.