Penkkarilakanoissa ei mainita sanallakaan koronaa tai Ukrainaa – viisi joensuulaista abia kertoo, miksi

"Ei tehty tätäkään ajoissa", lukee Joensuun yhteiskoulun lukion abiturienttien tekemässä penkkariauton lakanassa. Viesti lakanalla on selvä.

– Lukioaikana on koettu juuri sitä, että asiat ovat jääneet viime tippaan ja on ollut vähän laiskaa tekemistä. Lukio on ollut hauskaa aikaa, kertoo Minja Toropainen.