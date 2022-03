Laitetaanko Kiinallekin kohta pakotteita? Tutkijan mukaan Kiina ei aio kääntää selkäänsä Venäjälle, ja pian se saattaa maksaa siitä

Myös sijoittajat ja kansainväliset yritykset pohtivat näitä kysymyksiä yhä kuumeisemmin. Näyttää siltä, että Venäjän hyökkäyssota on jo saanut sijoittajia perääntymään Kiinasta.

Rahoitusalan kansainvälinen järjestö International Institute of Finance kertoi viime viikolla, että Kiinassa on nähty sodan alkamisen jälkeen “ennennäkemätön” pääomien pako (siirryt toiseen palveluun) .

Järjestön ekonomistien mukaan on kuitenkin vielä liian varhaista sanoa, onko kyse pysyvämmästä ja pitkällisemmästä ilmiöstä. Vaikuttaa silti siltä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut kansainväliset sijoittajat pysähtymään ja katsomaan Kiinaa uudessa valossa, ekonomistit kirjoittavat.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivun mukaan sodan seurauksena sijoittajat ylipäänsä miettivät eri tavalla poliittisia riskejä. Hän kuitenkin muistuttaa, että Kiinan kasvunäkymiä varjostaa nyt monet muutkin tekijät, eritoten voimakkaasti jylläävä koronavirus ja tiukka koronapolitiikka. Myös nämä ovat todennäköisesti vaikuttaneet siihen, miksi pääomia on lähtenyt pois Kiinasta.

Talouspakotteet koskevat todennäköisesti pian myös Kiinaa

Sijoittajien ja Kiinassa toimivien kansainvälisten yritysten pelkona on etenkin, että myös Kiinaan kohdistetaan pian pakotteita. Näin luultavasti tapahtuu, jos Kiina alkaa selvästi tukea Venäjää sodassa ja auttaa sitä kiertämään lännen asettamia pakotteita. Yhdysvallat on esimerkiksi varoittanut Kiinaa seuraamuksista, joita Venäjän avustamisesta sille koituisi.

Kiina-tuntija Sari Arho Havrén arvioi, että talouspakotteet tulevat hyvin todennäköisesti koskemaan myös Kiinaa tämän vuoden aikana. Arho Havrén on Helsingin yliopiston vieraileva tutkija, berliiniläisen tutkimuslaitos MERICS:n tutkija sekä Business Finlandin kansainvälisten suhteiden ennakointiasiantuntija Brysselissä.

Se, millaisia Kiinaan kohdistuvat pakotteet voisivat mahdollisesti olla, on vielä epäselvää.

Asiantuntija: Kiina ei hylkää Venäjää

Kiinan maariski on Arho Havrén mielestä kasvanut merkittävästi Venäjän hyökkäyssodan takia. Hän ei silti usko, että Kiina hylkäisi Venäjän ja tuomitsisi sen sotatoimet. Päinvastoin.

– Kiina on viestinyt, että se tulee ylläpitämään normaalia kauppa-, rahoitus- ja energiayhteistyötä Venäjän kanssa. On vaikea kuvitella, etteikö tämä sisältäisi myös muuta apua, mutta on toinen asia, miten sitä annetaan ja millaisia luovia ratkaisuja löydetään.