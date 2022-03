Mikkelin Musiikkijuhlat sai ennätysajassa uuden ohjelmiston kasaan – Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakotti vaihtamaan pitkäaikaisen taiteellisen johtajan

Mikkelin XXXI Musiikkijuhlien kesän 2022 ohjelmisto on valmis. Juhlien festivaalijohtaja ja taiteellinen johtaja Teemu Laasanen kertoo olevansa ylpeä uudesta ohjelmistosta, joka on kansainvälisempi kuin koskaan. Maailman huippuorkestereihin lukeutuva Lontoon Philharmonia tekee ensiesiintymisensä Mikkelissä ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvalin johdolla. Orkesterin solisteina kuullaan viulisti Pekka Kuusistoa, sekä Varsovan Chopin -kilpailun 2021 voittanutta kanadalaispianisti Bruce Liuta. Toimittajana on Sari Ursin

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pakotti uusimaan ohjelmistoaan

– Mariinskia vastaavan korkeatasoisen kansainvälisen orkesterin saaminen tällä aikataululla on ollut iso haaste, mutta nyt me olemme selvittäneet sen.

– Tällä hetkellä on mahdotonta nähdä sellaista vaihtoehtoa. Kuka tietää mitä maailma on kymmenen vuoden päästä.

Uutta festivaalijohtajaa etsitään jo

Oheisohjelmaa on suunniteltu Mikkelin lisäksi myös naapurikuntiin. Laasanen korostaa, että tapahtumasta on tarkoitus saada jatkossa entistä maakunnallisempi.

– Nyt me saatiin valtava mahdollisuus, vaikka on kamalaa millä tavalla se tuli. Meidän on pakko ottaa se mahdollisuutena. Nyt on meidän paikka uudistua ja rakentaa jotain todella hienoa tänne maakuntaan.