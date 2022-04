8-vuotiaat karjalaispojat evakuoitiin tuntemattomaan syksyllä 1944 – nyt he surevat ukrainalaislasten kohtaloa: "Aivan vastaava tilanne kuin meillä"

Pekka Paakkinen ja Teuvo Rapo muistavat evakkomatkan 1944. Toimittaja on Hanne Leiwo.

Pekka Paakkinen (vasemmalla) ja Teuvo Rapo ovat syntyneet samana vuonna Lumivaarassa Laatokan Karjalassa. Haastattelussa he tapasivat ensimmäistä kertaa ja vaihtoivat osoitteita tulevan yhteydenpidon varalta.

"Murheellisesta vielä murheellisempaan"

Ukrainan sota on nostanut pintaan monen pakolaisuuden kokeneen omat muistot.

Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ovat paenneet sotaa.

Yksi ryhmä ovat Karjalasta evakkoon lähteneet, nyt jo ikäihmiset. He tietävät, miltä tuntui pakata reppu, jättää kaikki tuttu ja suunnata tuntemattomaan.

Teuvo Rapolle ja Pekka Paakkiselle sotauutisten seuraaminen on ollut vaikeaa. Liikutus nostaa kyynelet silmiin.

– Aivan vastaava tilanne siellä on kuin meillä silloin. Siellä joutuu perheet ja pienet lapset lähtemään sotaa pakoon, Teuvo Rapo sanoo.

Vaikka Rapo ja Paakkinen olivat evakkomatkalla vasta kahdeksanvuotiaita, niiltä on jäänyt moni asia ja tunnelma elävästi mieleen.

Esimerkiksi se, miten Rapon äitiä ja sisaruksia ei siirtolaishuutokaupasta aluksi meinattu huolia mihinkään perheeseen. Tilanteen itkut ja pelko on jäänyt mieleen.

– Me olemme se perhe, mistä Anneli Saaristo laulaa Evakon laulussa: "viisi lasta sekä äidin sinne tielle jättivät", Rapo muistaa.

"Joka paikassa nousee esille"

Lumivaara-seura on pitäjäseura. Se yhdistää Lumivaarassa Karjalassa asuneet ja heidän jälkeläisensä.

– Ei ne sodan kokemukset, mitä me olemme kuulleet, ole minnekään hävinneet evakkosukupolven myötä. Kyllä ne on meillä kaikilla jossain takaraivossa muistissa ja nousevat esille, Nieminen sanoo.

Lumivaaralaisten jälkeläisillä on oma pitäjäseura. Kuvassa vasemmalta oikealle Pirkko Raninen, Aino-;Maija Alkula, seuran puheenjohtaja Mervi Nieminen ja Pirjo Jaatinen sekä Lumivaarassa syntyneet Pekka Paakkinen ja Teuvo Rapo.

Toisen polven evakot eli evakkojen lapset ovat nähneet läheltä, miten sotamuistojen kanssa on eletty ja miten niitä on joko kerrottu eteenpäin tai koitettu unohtaa.

Nieminen kertoo esimerkiksi oman äitinsä reagoineen vahvasti uutisiin Ukrainan sodasta. Vaikka äidin evakkomatkasta on lähes 80 vuotta, muistot eivät ole hävinneet minnekään.

"Sellainen orpo karjalaispoika"

Kokemuksensa kautta he tietävät, että lasten kotouttamiselle olisi tärkeää, että he pääsisivät mahdollisimman nopeasti mukaan arkeen; kouluun ja harrastuksiiin.

– Kaikin tavoin pitäisi auttaa, että he pääsisivät suoraan elämisen makuun, elämään. Kieli on tärkein, se pitäisi oppia, Rapo sanoo.

– Tulijoihin täytyy osata suhtautua sillä ajatuksella, että he ovat kokeneet valtavia traumoja. Se on heille totta, eikä voi tehdä niin kuin mummoni kertoi – kun he puhuivat kokemuksistaan, heille sanottiin, että valehtelette.