Keliber marssittaa 14 pankkiiria kaivokselle Kaustiselle ensi viikolla – Euroopan ehkä ensimmäisen litiumkaivoksen rahoitus ratkeaa pian

Kaivoshankkeen hintalappu on noussut melkein 500 miljoonaan euroon, mutta summasta on koossa vasta murto-osa. Loput pitää hankkia kevään aikana

Kaivosyhtiö Keliberin litiumkaivoshankkeen rahoitus ratkeaa lähikuukausina. Yhtiö suunnittelee rakentavansa Kaustiselle Keski-Pohjanmaalle litiumkaivosta, joka valmistuessaan olisi todennäköisesti Euroopan ensimmäinen.

Ensi viikolla 14 eurooppalaista lainarahoittajaa matkustaa Keski-Pohjanmaalle perehtymään hankkeeseen.

Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautalan mukaan litiumin tarpeen räjähdysmäinen kasvu ja Venäjän hyökkäyssota ovat lisänneet eurooppalaisten pankkien kiinnostusta Keliberiin. Lisäksi litiumhydroksidin hinta on moninkertaistunut runsaassa vuodessa.

– Pankit ovat erittäin kiinnostuneita meidän hankkeestamme, koska he tietävät, että litiumia tarvitaan kaikissa akkuresepteissä. Litiumia saa Chilestä ja Australiasta ja täältä Kaustisen, Kokkolan, Kruunupyyn nurkilta.

Kaivoshankkeen hintalappu on noussut melkein 500 miljoonaan euroon. Summasta 300 miljoonaa euroa on tarkoitus rahoittaa pankkilainalla ja loput pääomasijoituksilla. Toistaiseksi kasassa on valmisteleviin töihin tarvittavat 40 miljoonaa euroa. Loput pitää hankkia kevään aikana.

Hautala mukaan tavoitteena on että puolenkymmenen pankin kanssa syntyisi lainapäätös touko-kesäkuun aikana.

Syväjärven kaivos sijaitsee Kokkolan ja Kaustisen rajalla. Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Kokkolan ja Kaustisen rajalla sijaitsevia litiumesiintymiä pidetään Euroopan rikkaimpiin kuuluvina. Euroopassa ei ole vielä yhtään toimivaa litiumkaivosta.

Hankkeita on Suomessa, Serbiassa ja Portugalissa. Keliber on näistä pisimmällä. Syväjärven kaivoksen on määrä käynnistyä vuonna 2024. Vuodessa sieltä louhittaisiin 15 000 tonnia litiumhydriksidia.

– On arvioitu, että vuonna 2030 Euroopan litiumhydroksiditarve on 200 000–250 000 tonnia, eli siitä meidän 15 000 tonnista ei riitä kuin ehkä parille kolmelle asiakkaalle ja asiakkaita on paljon enemmän, Hautala toteaa.

Hautalan mukaan neuvotteluja käydään ruotsalaisen suuren akkuvalmistajan, belgialaisen ja saksalaisen kemikaalitehtaan, suomalaisten ja saksalaisten kemikaalien valmistajien sekä muutaman eurooppalaisen autonvalmistajan kanssa.

Syväjärvellä poistetaan pintamaata, turvetta ja muuta kasvikerrosta litiummalmin päältä. Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Syväjärvellä litiumkaivoksen valmistelevat työt on jo aloitettu. Tammikuussa alueelle on rakennettu kaksi selkeytysallasta ja pintavalutuskenttä.

Sivukiven louhinta- ja räjäytystyöt alkavat ensi viikolla. Niistä rakennetaan perustuksia rakennuksille ja tehdään teitä.

Ennen kaivostoiminnan alkua pitää vielä saada ympäristökuvat viereiselle Rapusaaren kaivokselle, Kaustisen rikastamolle ja Kokkolan kemiantehtaalle.

Toteutuessaan kaivoshanke luo alueelle 250 työpaikkaa. Ensimmäiset uudet työntekijät aloittavat jo ensi vuonna.

– Työntekijöitä pitää tulla jo ennen kuin kaivos ja tehtaat on olemassa. On tärkeätä, että uusi henkilökunta on paikalla ennen kuin koeajot alkavat, jotta he pääsevät perehtymään uusiin laitteisiin ja koneisiin. Vuonna 2023 tulemme palkkaamaan aikalailla porukkaa, toimitusjohtaja Hautala uskoo.