Kiovasta paenneet äiti ja tytär aloittavat uutta elämää Itä-Lapissa, aivan Venäjän rajan vieressä – “Aluksi pelkäsin, että tännekin hyökätään”

Vastaanottokeskuksissa haastatellaan ukrainaksi

Töitä ukrainalaisille on, mutta ei välttämättä sellaisia, joita he Ukrainassa tekivät. Kymmenet yritykset etenkin siivousalalta ja maataloudesta ovat viime viikkoina ilmoittaneet te-toimistoon halustaan palkata ukrainalaisia.

Yli 40 isoa yritystä Fazerista ja Attendosta hotelliketjuihin on mukana Turvaa työstä -hankkeessa, jonka Elinkeinoelämän keskusliitto ja Staffpoint räätälöivät ukrainalaisille. Yrityksille etsitään sopivia työntekijöitä sotaa paenneista, joiden osaamista ja kielitaitoa on jo alettu selvittää. Staffpointin toimitusjohtaja Anu Ahokas kertoo, että ensimmäiset työsopimukset allekirjoitetaan näinä päivinä.

Töitä on heillekin. Ahokas toteaa, että teollisuudessa on menestyksellä käytetty tiimimallia, jossa tiimin esimies on kielitaitoinen eikä muilta vaadita sen enempää englannin kuin suomen taitoa. Siivoustehtävissä voidaan viestiä kuvakorteilla.

Apua tarjoaa myös vuonna 2015 perustettu Startup Refugees, joka on auttanut vuosien varrella töihin yli 1300 maahanmuuttajaa ja pakolaista. Yhteydenottoja ukrainalaisilta on tullut paljon ja heitä jo haastatellaan.

“Olimme tulla hulluiksi”

Toimettomina Jelena Grininger ja Sonya Zagorodnyaja eivät ole viime viikkoina olleet. He ovat etsineet turvallisia yöpaikkoja niille harvoille, joiden on onnistunut paeta piiritetystä Mariupolista. Se ei ole helppoa. Rauhallisia alueita Ukrainassa ei juuri ole. Jotkut myös tekevät rahaa toisten hädällä.

– Koulu jota kävit, on raunioina. Sairaala jossa synnyit, on hävitetty kokonaan. Teatteri, josta pidimme paljon, on tuhottu. En voi uskoa, että tämä on totta.