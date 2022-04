Yle haksahti sotahirviin, STT kertoi Eppu Normaalin bisneksistä – kumpikaan ei hoksannut, että alkuperäinen tieto oli aprillipilaa

Huumori on vaikea tyylilaji. Uutisoinnissa se tulee esille erityisesti aprillipäivänä, jolloin osa mediataloista tekee uutispiloja, osa ei. Esimerkiksi Ylen uutistoimitus ei lähtökohtaisesti tee koskaan aprillijuttuja.

– Medialla on vapaus itsenäisesti päättää, tehdäänkö aprillipiloja vai ei, samaan tapaan kuin muutkin linjakysymykset tehdään, sanoo JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen .

Huumorille on tilaa synkkinäkin aikoina, mutta kyse on tyylikeinoista. Toimituksissa on mietittävä tarkasti, millaisista aiheista ja miten niistä tehdään huumoria.