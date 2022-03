Venäjän vetäytyminen saattaa tarkoittaa lisää ohjusiskuja ja siviiliuhreja – Lopullisena tavoitteena voi olla itäisen Ukrainan eristäminen

– Venäjä on käyttänyt jo todella paljon ohjuksia ja täsmäaseita. Ne eivät loputtomiin riitä. Mutta onhan heillä vanhempaa tavanomaista kalustoa ja vähän epätarkempaa aseistusta, jota he pystyvät käyttämään, Mattila sanoo.

– Venäjän pitää osoittaa aktiivisuutta muuallakin kuin Donbasin alueella niin kauan kuin sota on käynnissä. Muutenhan Ukraina voisi keskittää joukkonsa sinne, Mattila huomauttaa.

Epäilyä ilmassa

– Jos venäläiset ovat vain staattisesti paikallaan, siinä helposti käy niin, että he jäävät passiivisiksi ja toinen on aktiivisempi osapuoli.

Ei vetäytymistä havaittavissa?

Joitakin tietoja on siitä, että venäläispataljoonia olisi vetäytynyt Venäjälle ja Valko-Venäjälle, jossa niitä huolletaan ja järjestellään.

Muun muassa Nižynin ja Tšernihivin kaupunkeja on pommitettu yön ja aamun aikana, kuvernööri Viatšeslav Tšaus sanoi.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on epäillyt joukkojen vetäytymistä. Pentagonin mukaan siirrettyjen joukkojen lukumäärä on vähäinen, ja käynnissä on todellisen vetäytymisen sijaan yksikköjen uudelleensijoittaminen.