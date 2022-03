Edward Kienholzin Mielisairaala-teoksessa on sairaalahuone, jossa makaava potilas on sidottu nahkaremmeillä sänkyynsä. Miehen päänä on valaistu lasimalja, jossa uiskentelee kaksi kalaa. Vatsa on arvilla pahoinpitelystä. Teos esitellään kohdassa 00:55.