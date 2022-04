Putinin saaminen sotarikoksista oikeuteen näyttää epätodennäköiseltä, mutta sotarikokset eivät vanhene

Maailmalla on syytetty Venäjää sotarikoksista, ja esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kutsunut (siirryt toiseen palveluun) Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia sotarikolliseksi. Kansainvälinen rikostuomioistuin ja useat muut tahot ovat alkaneet kerätä todisteita sotarikoksista.

"Uskottavia väitteitä"

– On tiedossa, että Venäjä käyttää sellaisia ohjuksia ja tykistöä, joiden tarkkuutta on mahdoton määritellä, ja isku voi osua 200 metrin päähän kohteesta, toteaa ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson Ylelle puhelinhaastattelussa.

Todisteita ja niiden kerääjiä pilvin pimein

Yksi todisteiden kerääjistä on ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Frank Johansson kertoo, että Amnesty on dokumentoinut kymmenkunta hyökkäystä, muun muassa leipäjonossa Tšernihivissä (siirryt toiseen palveluun) olleiden ampumisen sekä Harkovan ja Kiovan pommituksia.

"Palapelin kokoamista"

Amnestyn aseasiantuntijat puolestaan tutkivat, millaisia asejäämiä iskupaikoille on jäänyt. He selvittävät, millä joukoilla tällaisia aseita on, ja mikä on niiden kantomatka sekä mistä ne olisi voitu ampua.