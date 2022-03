Tavaraa viedään mieluummin kalliimmalla Kokkolan satamaan kuin nopeinta reittiä Venäjän kautta – Suomen tärkein kanava on nyt tyhjänpanttina

Yritykset ja varustamot pulmien edessä

– Tässä tilanteessa on vaikea uskoa, että varustamoita lähtisi liikennöimään Saimaalta merelle ja toisinpäin. Moni varustamo on tehnyt periaatteellisen päätöksen siitä, että liikennöinti Venäjälle lakkautetaan. Samaa periaatetta noudattaen myöskin liikennöinti Saimaalle on hankala toteuttaa, Partanen sanoo.

Varasuunnitelma on raiteet

Yara on jo vuosia kuljettanut tavaraa junalla Kokkolan satamaan ja sieltä laivoihin silloin, kun Saimaan kanava on esimerkiksi talvella suljettu.

– Totta kai se on kalliimpi vaihtoehto, mutta se on kuitenkin toimiva. Tässä tulee vastaan se, paljonko VR:llä on osoittaa kuljetuskapasiteettia käyttöömme ja paljonko Kokkolan satamassa on varastotilaa käytettävissä. Saatamme hakea muitakin vaihtoehtoja, Oksanen kertoo.